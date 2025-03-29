Москва прощается с заслуженным артистом РФ Веселкиным

Близкие, родственники и поклонники прощаются с заслуженным артистом России, ведущим популярных телешоу Алексеем Веселкиным в Москве. Траурная церемония проходит в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), пишет РИА Новости .

В РАМТ проходит церемония прощания с Веселкиным, который скончался в ночь на 26 марта. Среди тех, кто пришел проводить артиста в последний путь, заметили коллег из РАМТа, Михаила Полицеймако, Ксению Стриж, а также сына покойного — Алексея Веселкина-младшего.

Ранее сын артиста подтвердил факт смерти своего отца, уточнив, что причиной стала продолжительная болезнь. Веселкин-старший ушел из жизни 26 марта, когда ему было 63 года.

Актер Веселкин стал частью коллектива Российского академического молодежного театра после завершения обучения в Щукинском театральном училище в 1983 году. На протяжении своей 42-летней карьеры в этом театральном учреждении он воплотил около 60 различных сценических образов.