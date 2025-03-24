Московский суд продлил арест мужу Лерчек Чекалину на два месяца

Троицкий районный суд Москвы продлил арест экс-супругу блогера Лерчек, Артему Чекалину, на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Следователь отправил ходатайство о том, чтобы Чекалину продлили меру пресечения. Суд удовлетворил эту просьбу.

Чекалин останется под домашним арестом еще на два месяца.

Валерия и Артем — фигуранты уголовного дела о незаконных валютных операциях на сумму 250 млн рублей, в рамках которых применялись поддельные бумаги. Они вину не признали.

Лерчек и Артем Чекалин находятся под домашним арестом с 4 октября 2024 года.