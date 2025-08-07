Московская международная неделя кино состоится 23-27 августа

Столица примет представителей киноиндустрии в рамках Московской международной недели кино, которая пройдет с 23 по 27 августа. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Москву посетят эксперты кинематографа из нескольких десятков стран: Китая, ОАЭ, Франции, Египта и т. д. Для них подготовили более 30 сессий, где будут обсуждаться ключевые тренды развития индустрии в России и мире. Кроме того, деловая программа предполагает презентации проектов и встречи с экспертами в 3 залах кинозавода «Москино».

Также москвичи и гости столицы в рамках события смогут побывать на бесплатных кинопоказах в сети «Москино», «Художественном». А еще по городу будет курсировать кинотрак — уникальный мобильный кинотеатр. Он будет устраивать бесплатные просмотры фильмов в парках и на других площадках мегаполиса.

В рамках Московской международной недели кино состоятся благотворительный аукцион кинореквизита и традиционная акция «Ночь кино».

Ранее стало известно, что более 960 тыс. человек посетили фестиваль вьетнамской культуры в Москве. Гости участвовали в кулинарных и творческих занятиях, побывали на выступлениях артистов, спектаклях, выставках.