Моргенштерна* подозревают в перепродаже арестованной земли в Подмосковье

Рэпер Алишер Моргенштерн* мог попытаться скрыть и перепродать арестованную землю в Подмосковье, на него пожаловались в СКР, сообщает Mash .

Земля музыканта поделена на две части. На одном участке находятся особняк и теннисный корт, на другом — баня с выходом к реке Малая Истра. Участок с домом арестовало государство. После этого рэпер мог схитрить и переписать землю на доверенное лицо.

Теперь Моргенштерн* хочет его продать — юридически такое законно, де-факто — не очень. При этом дом (9546 кв. м) у музыканта в ипотеке — он взял ее в 2021 году на 26 лет.

Ранее бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов обратился в Минэкологии Подмосковья с просьбой изъять у Моргенштерна* участок береговой полосы, который прилегает к владению рэпера. Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы музыканта, сказал, что речь идет о давно завершенных судебных разбирательствах, которые не содержат ничего нового.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

