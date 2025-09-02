«Моральный долг»: актер Дакаскос рассказал о возвращении в Россию

Актер Дакаскос: я готов, что в США могут не принять мое посещение России

Известный американский актер Марк Дакаскос в интервью Давиду Шнейдерову заявил, что считает свой визит в Россию моральным долгом и полностью готов к тому, что в Штатах не все смогут принять это его решение, сообщает «Вечерняя Москва» .

«На самом деле, когда мне поступило приглашение приехать в Россию, мое сердце сказало: „Да, конечно, еду“. Затем обсудил все это с женой, ведь я знал, какие отношения у наших стран, и какой узкий взгляд на эти отношения. Но искусство, культура и политика не должны быть связаны, не должны быть ограничены между странами, поэтому я знаю, что, как и каждый человек, должен действовать», — сказал актер.

По его словам, он не стремится к подпитке враждебности в отношениях между двумя странами, любит российскую культуру и архитектуру.

Кроме того, он назвал Москву одним из своих любимых городов и отметил добродушие местных жителей.