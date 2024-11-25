Морально и юридически: депутат призвал к цензуре стендап-комиков в РФ

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что стендап-комиков в России следует подвергать жесткой цензуре: они зачастую злоупотребляют матом в своих выступлениях, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Мат в выступлениях стендаперов используется как инструмент привлечения внимания и создания юмористического эффекта. В этом смысле общество стоит перед дилеммой: стать потребителем подобного контента или отвергнуть его из-за несоответствия моральным нормам», — заявил депутат.

Он также напомнил, что в законе РФ использование ненормативной лексики в общественных местах квалифицируется как хулиганство, это влечет за собой административную ответственность.

По его словам, каждый несет ответственность не только за свои поступки, но и за слова. Они оказывают влияние на окружение, формируют духовные и общественные ценности.