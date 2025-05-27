Молодой педагог из Егорьевска объединил старших коллег в необычный вокальный ансамбль

Коллектив создает необычные интерактивные концерты, в которых не просто погружает зрителя в музыкальный мир, но и рассказывает о его богатстве и разнообразии.

Под руководством Антона Федоровича объединились педагоги Егорьевской детской музыкальной школы, детской школы искусств, а также юные, начинающие артисты — студенты музыкального отделения Колледжа педагогики и искусства. Команда собирается дважды в неделю. Отложить все дела и отправиться на репетицию самодеятельного вокального ансамбля — взрослого человека подтолкнуть на это может разве что великое желание. Или — талантливый руководитель.

«У меня очень много задач, я работаю в Детской музыкальной школе, кроме того, я регент церковного хора при Александро-Невском храме, также организую концерты, тружусь в Георгиевской гимназии, занимаюсь сценарной работой. Но сюда все равно хочется приходить, потому что здесь музыка — это не работа, а любимый досуг», — рассказал преподаватель Егорьевской детской музыкальной школы Илья Ковалёв.

«Нет какого-то давления, никто „по рукам не бьет“. Если что-то где-то надо подправить, все очень деликатно, аккуратно. Есть в нем какая-то руководительская жилка. Харизма!» — делится педагог Егорьевской детской школы искусств, участник ансамбля Force-мажор Екатерина Ковалёва.

«Антон очень хорошо руководит, организовывает, его интересно слушать. Думаю, наблюдая за ним, мы могли бы перенять какие-то моменты и использовать их в собственной педагогической практике», — отмечает студентка музыкального отделения Колледжа педагогики и искусства Екатерина Степанова.

Харизма и любовь к музыке в семье Антона Кочемировского передается по наследству. Его дедушка Игорь Серафимович Кочемировский преподавал в музыкальном педущилище, у него училась мама Антона — Анастасия Кочемировская. Она тоже в рядах ансамбля.

«Я хоть и отучилась в музыкально-педагогическом училище, но музыка не стала делом моей жизни. Так что для Антона это искусство не было „династическим“. Это был его выбор, и, видя его как руководителя, я, конечно же, очень горжусь», — говорит Анастасия Игоревна.

На вопрос, трудно ли матери быть в роли подчиненной, Анастасия отмечает, что все здесь умеют разграничивать личное и профессиональное, именно этот навык устраняет все трудности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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