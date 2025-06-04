Молодежь РФ пригласили поучаствовать в 27 форумах от Калининграда до Камчатки

Сразу в 25 регионах России от Калининграда до Камчатского края, в том числе в Донбассе и Новороссии, пройдут 27 молодежных форумов, в том числе «АГРОпродвижение», «БерегА» и «Молодежь и дети». Росмолодежь приглашает россиян в возрасте от 14 до 35 лет поучаствовать в понравившемся форуме, оставив соответствующую заявку на официальном сайте .

Форумы — это шанс прокачать свои навыки, разобраться в интересующих темах, а также получить возможности пройти стажировку в крупных государственных компаниях. Организаторы позаботились о том, чтобы всем участникам было интересно. На площадках форумов в разных российских регионах в том числе пройдут выставки, экскурсии по музеям и историческим объектам. В некоторых регионах молодежь сможет подняться на вулкан или в горы.

С 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске состоится фестиваль «Арктика. Лед тронулся». Этот форум на своих площадках объединит порядка 500 участников, в том числе экологических волонтеров.

Форум «АГРОпродвижение» соберет около 800 молодых специалистов, в том числе студентов сельскохозяйственной направленности. Участниками мероприятия могут стать россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Территориально этот форум будет проходить на базе отдыха в Тульской области с 19 по 25 сентября 2025 года.

«„АГРОпродвижение“ проходит в нашей области уже в третий раз и реализуется при поддержке губернатора региона Дмитрия Миляева. В этом году форум впервые получил статус окружного, и осенью мы встретим участников со всего Центрального федерального округа. Уверена, что форумная программа поможет молодым кадрам в сфере сельского хозяйства получить компетенции, необходимые для дальнейшей работы, познакомиться с новыми технологиями и обменяться опытом с другими регионами», — рассказала министр молодежной политики Тульской области Анастасия Баринова.

Участников форума под Тулой также ждет насыщенная программа, где будет организована выставка сельскохозяйственной техники. Главной целью мероприятия станет привлечение молодежи к развитию агропромышленного комплекса регионов России.

В Астраханской области с 8 по 12 сентября пройдет форум «БерегА», который объединит около 300 участников в возрасте от 14 до 35 лет. На берегу Енисея в районе Бирюсинского залива состоится форум ТИМ «Бирюса», а в Самарской области — Окружной форум «иВолга».

Всего Росмолодежь в 2025 году проведет 27 форумов, в том числе «Истоки», «Ладога», «Машук», «На Волне», «ОстроVа», «Полюс», «ПроРегион» и «Ростов». Форум «Молодежь и дети» пройдет в две смены. Первая будет посвящена современным технологиям, а вторая — искусству. Подать заявку на участие в любом из форумов можно на официальном сайте.