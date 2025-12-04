«Могу быть в кризисе»: блогер Бабич рассказал о планах и выгорании

Блогеры намерены собраться для возрождения в ближайшее время, но без Дани Милохина: сейчас рэпер живет в Дубае. Пока бывшие коллеги не общаются, но, если Милохин вернется, ему будут рады.

«Я, как и все уважающие себя блогеры, могу быть в творческом кризисе. Сейчас пытаюсь из него выйти. Выгорание, надоело, не знаю что делать, куда идти. Рано или поздно я должен был с этим столкнуться», — добавил Артур в разговоре с журналистами на премии «Итоги года Яндекс Музыки».

Рассказал он и подготовке к свадьбе с Аней Покров: работа идет, но он сам в нее не вмешивается. Для него главное, чтобы осталась довольна невеста, но если девушка попросит, то он поможет.

