Мобильный туристско-информационный центр открылся на фестивале «Усадьбы Москвы»

Посетители центра могут побывать на обзорных экскурсиях по Басманному району, которые проходят каждый день, а еще с помощью специалистов построить маршрут по площадкам фестиваля. Для прогулок по городу подготовлено 10 разных маршрутов.

На экскурсии «История села Елохово» можно будет увидеть усадьбы и особняки, построенные несколько столетий назад. Пешая прогулка «Дворяне, купцы, императоры: кто жил в Басманном районе» расскажет о жизни известных людей XVIII–XIX веков. На маршруте «Секреты сада имени Баумана» можно будет погулять по 100-летним липовым аллеям около фонтана «Василиск» и грота, узнать, как поменялся сад с момента его появления.

В центре туристы еще могут получить актуальную информацию о мероприятиях, проходящих в мегаполисе, зарядить телефон, посмотреть тематические брошюры и многое другое.