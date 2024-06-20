Мобильный туристско-информационный центр открылся на фестивале «Усадьбы Москвы»
В саду имени Н.Э. Баумана в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» начал работу мобильный туристско-информационный центр (ТИЦ), сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Посетители центра могут побывать на обзорных экскурсиях по Басманному району, которые проходят каждый день, а еще с помощью специалистов построить маршрут по площадкам фестиваля. Для прогулок по городу подготовлено 10 разных маршрутов.
На экскурсии «История села Елохово» можно будет увидеть усадьбы и особняки, построенные несколько столетий назад. Пешая прогулка «Дворяне, купцы, императоры: кто жил в Басманном районе» расскажет о жизни известных людей XVIII–XIX веков. На маршруте «Секреты сада имени Баумана» можно будет погулять по 100-летним липовым аллеям около фонтана «Василиск» и грота, узнать, как поменялся сад с момента его появления.
В центре туристы еще могут получить актуальную информацию о мероприятиях, проходящих в мегаполисе, зарядить телефон, посмотреть тематические брошюры и многое другое.