Мобильная акция «Ура Победе!» продлится до 15 мая

В России в год 80-летия Победы проводится масштабная мобильная акция «Ура Победе!». Она продлится до 15 мая, сообщает Telegram-канал «80 лет Великой Победе» .

Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева рассказала, что с каждым годом все сильнее растет общественный запрос на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В этих целях в том числе была запущена акция «Ура Победе!».

Благодаря ей объединяются все те, кто хочет отдать дань уважения предкам, совершившим подвиг в годы ВОВ. Проект и интерес к нему подтверждает, что память о героях жива и по сей день.

Чтобы принять участие в акции, нужно набрать бесплатный номер 1945 и выбрать раздел. Затем нужно прослушать сводки Совинформбюро, зачитанные голосом Юрия Левитана. После этого надо установить культовые военные песни вместо гудков, а также скачать символику юбилея Победы.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.