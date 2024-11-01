Митя Фомин рассказал о своем новом родственнике итальянского происхождения

Экс-солист Hi-Fi Митя Фомин посетил церемонию вручения светской премии и поделился новостью о том, что у него недавно появился новый родственник — итальянец, сообщает сайт MK.Ru .

Артист поделился, что его сестра снова вступила в брак. Это событие произошло в Италии.

«Моя старшая сестра месяц назад вышла замуж во второй раз, ей 57 лет. Ее новый муж — итальянец, как и предыдущий супруг», — отметил Фомин.

По его словам, поскольку она является гражданкой Италии, и у нее там двое детей, было бы странно, если бы ее выбор пал на кого-то иного. Ее новый муж — отличный человек и настоящий мужчина, который действительно заботится о сестре Фомина, у него есть работа, и заметно, что у них счастливая семья, считает экс-солист Hi-Fi.

Кроме того, он отметил, что его сестра решила не заключать брачный контракт. У них все построено на любви: дом уже куплен, а свадьба прошла в интимной обстановке ресторана, поделился артист. К сожалению, Фомин не смог быть там, но предложил в качестве подарка оплатить ужин. Он обошелся недорого: 2 тысячи евро, заключил исполнитель.

Сейчас Митя Фомин не состоит в браке и на время отложил планы стать родителем. По его словам, он пока не задумывается о поиске женщины, которая могла бы стать матерью его будущего ребенка.