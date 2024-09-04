Мини-чебуреки с крабом и креветками вышли в финал гастрономического конкурса

Представители 40 ресторанов со всей России в течение четырех недель проводили мастер-классы на большой сцене по приготовлению своих блюд, созданных из продуктов российского производства. Эти блюда можно было приобрести на Манежной площади. Все конкурсные блюда весили не менее 150 граммов и стоили ровно 300 рублей. Каждую неделю по количеству проданных порций определялись финалисты состязаний.

Абсолютными рекордсменами стали мини-чебуреки с крабом и креветками. Всего за одну неделю их приобрели более 7000 раз. Еще одним претендентом на победу гости площадки сделали сугудай из нельмы с печеным картофелем. В число лидеров также попали: царь курник; филе оленины с папоротником, лисичками и брусничным соусом; десерт «Калинник» и два угла со щукой.

«В финал гастроконкурса форума-фестиваля „Территория Будущего. Москва 2030“ вышли авторы-предприниматели и повара-разработчики, которые по совместительству владельцы бизнеса. Бизнес „с лицом“. Все они лично представляют свой продукт», — сказала куратор Дома Российской Кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.

Председателем конкурсной комиссии выступает Дмитрий Левицкий — московский ресторатор и основатель Hurma Group of Companies. 8 сентября в 18:00 он объявит со сцены победителей гастроконкурса и вручит ценные призы.