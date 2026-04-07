Михаил Шац* рассказал о жизни в Израиле спустя 4 года

Комик и телеведущий Михаил Шац* подвел итоги четырех лет жизни в Израиле и заявил, что со временем ему стало проще относиться к происходящему, сообщает «Царьград» .

Михаил Шац*, покинувший Россию, уже четыре года живет в Израиле. Своими размышлениями о переезде он поделился в социальной сети.

По словам артиста, за это время жизнь в эмиграции «как-то сформировалась», а отношение к происходящему изменилось.

«С каждым годом действительно все становится проще. И я не про жизнь, а про отношение к ней», — рассказал Шац*.

Комик также напомнил, что Израиль занимает восьмое место в мировом рейтинге счастья, и отметил, что привык к этому факту.

«В целом все ок. Солнце, море, люди, семья, кофе — что еще надо?» — добавил он.

Ранее Шац* отвечал на обвинения в «смене мнений». Он заявлял, что считает естественным изменение взглядов на протяжении жизни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.