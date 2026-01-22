Михаил Евланов рассказал о работе в сериале «Лимитчицы» и любви к Петербургу

Актер Михаил Евланов, исполнивший одну из главных ролей в новом сезоне сериала «Лимитчицы», поделился впечатлениями о работе над проектом и рассказал о своем отношении к Санкт-Петербургу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Евланов сыграл криминального авторитета в сериале «Лимитчицы. Новые серии», который недавно стартовал на телеканале «Россия». Актер отметил, что его персонаж получился интересным благодаря возможности внести собственные идеи в образ. По словам Евланова, режиссер и продюсер поддержали его предложения, что позволило сделать героя более ярким.

Актер рассказал, что атмосфера 1970–1990-х годов, показанная в сериале, воссоздана очень точно благодаря работе художников, костюмеров и гримеров. Евланов признался, что с теплотой вспоминает то время, ведь именно на этот период пришлись его детство и юность.

В 2026 году Михаил Евланов участвует сразу в шести проектах, среди которых «Грачи», «Берлин’23», «Дом ходуном», «Малой», «Спросите медсестру — 2» и продолжение «Лимитчиц». Актер отметил, что справляется с плотным графиком благодаря опыту, полученному в театральном институте Петербурга.

Евланов подчеркнул, что Северная столица стала для него вторым домом: здесь он учился, получил первую главную роль и родились его дети. Актер признался, что часто возвращается в город и считает его своим любимым.

