Михаил Ефремов разошелся с женой спустя 3 месяца после выхода из колонии

Михаил Ефремов расстался с пятой женой Софьей Кругликовой, с которой был в браке 23 года. Разрыв мог произойти из-за предполагаемого романа актера с Дарьей Белоусовой, сообщает SHOT .

53-летняя Кругликова прервала отношения с Ефремовым. Расставание пары произошло спустя три месяца после того, как актер вышел из колонии по УДО.

Супруги все это время постоянно конфликтовали и даже не разговаривали друг с другом. Кроме того, разрыв произошел из-за трехдневного свидания 61-летнего актера с 41-летней Белоусовой, когда Ефремов был еще в колонии. Слухи об их романе появились еще в начале июня.

Официально супруги еще не сделали заявление о расставании. Однако близкие к семье отмечают, что пара точно разошлась, а вот вопрос с разводом отложила в долгий ящик из-за несовершеннолетних детей и нежелания выносить сор из избы.

Ефремов женился на Кругликовой в 2002 году. У пары есть общие дети: дочери Вера и Надежда, а также сын Борис.

Ефремов отбывал наказание в колонии за пьяное ДТП, которое он совершил в 2020 году. Тогда в аварии погиб человек. Актер провел в колонии около 4,5 лет и вышел по УДО.