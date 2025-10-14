Mia Boyka займется разведением свиней и производством спермы быков
Певица Mia Boyka будет разводить свиней и производить сперму быков
Фото - © Okras. Собственная работа/Wikipedia.org
Российская певица Mia Boyka (Мария Бойко) планирует расширить сферу своей деятельности, включив в нее разведение свиней и производство бычьей спермы, сообщает Постньюс.
В этом месяце артистка добавила в свой профиль ИП, связанный с исполнительскими искусствами, сведения о еще 17 направлениях бизнеса. Все нововведения так или иначе связаны с сельскохозяйственной отраслью.
По информации из ЕГРИП, в планы Мии Бойко входит животноводство — разведение крупного рогатого скота, включая производство их спермы, овец, коз, птиц, свиней, культивирование зерновых и выращивание рассады, а также изготовление продуктов питания и производство сырого молока.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.