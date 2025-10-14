Mia Boyka призналась, что ее вдохновили слова Аллы Пугачевой в ее адрес

Mia Boyka о похвале Аллы Пугачевой: эти слова дали еще больше сил для работы

Артистка подчеркнула, что слова Примадонны стали для нее значимыми и воодушевляющими. Mia Boyka добавила, что оказанное Пугачевой внимание стало для нее мощным толчком к прогрессу и будущим творческим проектам.

«Больше всего я удивлена своим упоминанием. Конечно, безумно приятно слышать в свой адрес похвалу от такого мэтра. Это, наверное, придало мне еще больше сил и желания работать над собой в профессиональном плане и двигаться дальше», — призналась певица.

Во время интервью Екатерине Гордеевой* Пугачева внесла Мию Бойко в свой личный список интересных артистов из России. Она отметила, что молодая певица хорошо поет и еще обязательно ухватит свою долю славы. При этом Примадонна посоветовала определиться с аудиторией, которую Бойко собирается завоевать.

* Физлицо признано иноагентом на территории России.

