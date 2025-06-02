Международная летняя театральная школа СТД РФ откроется в Звенигороде

Международная летняя театральная школа СТД РФ – 2025 начнет свою работу 2 июня в Звенигороде. Здесь соберутся 50 профессиональных артистов из восьми стран, которые почти месяц будут погружены в увлекательный образовательный процесс с творческими экспериментами и опытами, сообщает пресс-служба театральной школы.

География участников

Конкурс на участие в программе был нешуточный — более 10 человек претендовали на одно место. Заявки подавали артисты до 40 лет, важным критерием для иностранцев было знание русского языка. Оценивали претендентов по видеозаявкам и анкетам.

В итоге в творческую резиденцию СТД РФ «Звенигород» приедут представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Волгограда, Дзержинска, Екатеринбурга, Иванова, Казани, Кирова, Луганска, Мегиона, Мирного, Мичуринска, Оренбурга, Перми, Рязани, Севастополя, Сергиева Посада, Солнечногорска, Томска, Уфы, Якутска, из Ниццы (Франция), Кокшетау (Казахстан), Сеула (Южная Корея), Минска (Беларусь), Ташкента (Узбекистан), Еревана (Армения) и Баку (Азербайджан).

Структура программы

В этом году программа пройдет по трем ключевым направлениям. Первое — танцевальный спектакль (современная хореография). Участники познакомятся с современными танцевальными практиками, создадут оригинальный спектакль, исследуют новые способы выражения. Наставники — Александра Конникова и Албертс Альбертс.

Второе направление — драматический спектакль. Участники погрузятся в глубокое изучение драматургии, биомеханики, сценического действия, они создадут постановку об актуальных темах современного театра. Наставник: Искандер Сакаев.

И третье — оперный спектакль. Артисты и режиссеры будут работать над оперной постановкой. Они изучат этот жанр, взаимодействие сценического искусства и вокала. Наставник: Михаил Кисляров.

Общая образовательная программа

В нее войдут вокал, сценический бой, сценическое движение, хореография, актерское мастерство, сценическая речь. Пройдут также творческие мастер-классы с мастерами российского театра.

Например, состоится мастер-класс от художника по гриму, мастера курсов на кафедре искусства грима в ГИТИСе Елены Самариной, от ведущего солиста театра танца Аллы Духовой TODES Ильдара Гайнутдинова. Он покажет мастер-класс по хореографии.

Программа закончится показом созданных спектаклей на сцене Театрального центра «На Страстном» в Москве. Показ танцевального номера пройдет 21 июня, оперного спектакля — 22 июня, драматического спектакля — 23 июня.

Миссия и достижения проекта

Международная летняя театральная школа — флагманский проект союза театральных деятелей России. С 2007 года он объединяет артистов РФ и зарубежных стран. За 17 лет в этом проекте приняли участие более 1000 конкурсантов из 60 стран и 100 российских городов.

Летнюю театральную школу проводит союз театральных деятелей РФ, поддерживает проект министерство культуры России. Генпродюсером выступил ПСБ банк, а площадкой-партнером — Театральный центр «На Страстном». Партнер трансляции телеверсий — «Триколор», партнер мастер-класса по гриму — «Криолан».

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