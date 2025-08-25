«Цена велика»: Леонтьев рассказал о концерте в Казани

Леонтьев: для моего возвращения на сцену многое должно было совпасть

Певец Валерий Леонтьев заявил, что его согласие вернуться на сцену на концерте в Казани связано с принципами и внутренними убеждениями. Для него большое значение имеет Родина и любимая публика, сообщает сайт MK.Ru .

«Цена велика. Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю Родину, друзей, свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь», — сказал певец.

Концерт «Новой волны», спродюсированный Игорем Крутым, прошел в Казани 25 августа. Мероприятие было посвящено ретро-музыке.

Валерий Леонтьев продолжает частные выступления после заявления об окончании карьеры в 2024 году. Стоимость его работы начинается от 50 тысяч долларов. Продюсер Леонид Дзюник назвал эту ситуацию «вполне нормальной»: по его словам, творческому человеку сложно просто сидеть дома.