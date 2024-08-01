Мероприятия проекта «Лето в Москве» посвятят истории и архитектуре столицы

В августе на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдут мероприятия, которые посвятят истории и архитектуре города, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Заммэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что в рамках фестиваля состоятся около 70 мастер-классов, экскурсий и профориентационных игр.

«Посетителей познакомят со знаковыми историческими объектами, разными техниками росписи, создания мозаичных панно и витражей. Занятия будут интересны и взрослым, и детям», — отметила Сергунина.

На 4 площадках можно будет попробовать себя в росписи керамической плитки. На ней нарисуют известные памятники, а мастера расскажут о технике и методах работы. Мероприятия состоятся на Профсоюзной улице (1 августа в 14:00), улице Грекова (2 августа в 14:00, 4 августа в 12:00 и 14:00, 5 августа в 18:00), на улице Теплый Стан (6 августа в 18:00) и на площади Славы (7 августа в 18:00, 8 августа в 14:00, 10 августа в 12:00 и 14:00).

3 августа в культурно-досуговом центре парка «Ходынское поле» в 12:00 и 14:00 пройдут мастер-классы по составлению мозаичного панно. Прообразами станут фонтан «Золотой колос» на ВДНХ, Московский Кремль и Большой театр.

5 августа в 18:00 на улице Теплый Стан и 11 августа в 12:00 и 14:00 на улице Перерва пройдут мастер-классы по технике золочения лепных деталей. Посетители сами выберут фрагменты лепнины, снятой с объекта культурного наследия. Они попробуют превратить ее в произведение искусства. Готовое изделие останется на память участникам.

11 августа в 14:00 на улице Грекова состоится занятие по созданию витражей. Посетители используют краски для создания элементов архитектуры.

1 и 9 августа на Профсоюзной улице, 2 и 11 августа на улице Грекова и 8 августа на площади Славы пройдут мастер-классы по технике росписи тканей. Результатом занятия станут футболки с авторским дизайном. На них изобразят памятники культуры и истории. Начало мероприятий в 12:00.

10 августа в 12:00 и 14:00 на улице Перерва состоится профориентационная игра, которая познакомит гостей фестиваля с работой реставраторов.

Также в августе запланированы экскурсии. Программа будет обновляться еженедельно. Посмотреть список мероприятий можно на сайте проекта «Лето в Москве. Все на улицу!». Организаторы напоминают, что на все мероприятия необходима регистрация.