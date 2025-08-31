Меняйло сообщил о смерти народного артиста РФ Вячеслава Вершинина

В последний летний день на 84-м году жизни скончался легендарный мастер осетинской сцены, народный артист России Вячеслав Вершинин. О смерти актера сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

«Мои глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Григорьевича. Светлая память», — написал Меняйло.

По словам главы Осетии, за свою творческую карьеру, которая длилась почти 60 лет, Вершинин успел сыграть более 200 ролей. Он участвовал в разных спектаклях, даря персонажам свою энергию и харизму.

Для коллег Вершинин был не только другом, но и наставником с большим сердцем и силой духа. Зрители, посещавшие спектакли с актером, никогда не оставались равнодушными.

Что стало причиной смерти Вячеслава Вершинина, а также где и когда его похоронят, пока не сообщается.

