Материалы о самоубийстве Яниса Тиммы вернули следователю на доппроверку
Материалы, касающиеся самоубийства баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, отправили московским следователям на дополнительную проверку. Это было сделано по инициативе адвоката, которого наняли родственники погибшего спортсмена, сообщает Mash.
Семья Тиммы считает, что молодого человека могли довести до самоубийства или даже убить. Родственники баскетболиста подозревают в этом Седокову и приятелей спортсмена.
Прокурор согласился с доводами адвоката семьи Тиммы. Согласно принятому решению, сотрудники правоохранительных органов Пресненского района Москвы обязаны организовать дополнительную проверку.
Родственники Тиммы отмечают, что в прошлый раз следователи не стали читать переписку баскетболиста с Седоковой. В этот раз близкие погибшего надеются, что этот шаг все же предпримут.
Тело 32-летнего Тиммы нашли в одном из подъездов в Москве 17 декабря 2024 года. Он находился всего в 3 км от дома Седоковой. Рядом с трупом лежал телефон. На экране была надпись: «Позвоните Анне, спасибо тебе за все».
Ранее из аккаунта Тиммы пропали все фото с бывшей женой Седоковой.