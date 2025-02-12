Материалы о самоубийстве Яниса Тиммы вернули следователю на доппроверку

Материалы, касающиеся самоубийства баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, отправили московским следователям на дополнительную проверку. Это было сделано по инициативе адвоката, которого наняли родственники погибшего спортсмена, сообщает Mash .

Семья Тиммы считает, что молодого человека могли довести до самоубийства или даже убить. Родственники баскетболиста подозревают в этом Седокову и приятелей спортсмена.

Прокурор согласился с доводами адвоката семьи Тиммы. Согласно принятому решению, сотрудники правоохранительных органов Пресненского района Москвы обязаны организовать дополнительную проверку.

Родственники Тиммы отмечают, что в прошлый раз следователи не стали читать переписку баскетболиста с Седоковой. В этот раз близкие погибшего надеются, что этот шаг все же предпримут.

Тело 32-летнего Тиммы нашли в одном из подъездов в Москве 17 декабря 2024 года. Он находился всего в 3 км от дома Седоковой. Рядом с трупом лежал телефон. На экране была надпись: «Позвоните Анне, спасибо тебе за все».

Ранее из аккаунта Тиммы пропали все фото с бывшей женой Седоковой.