Мать звезды «Квартета И» Ростислава Хаита неожиданно умерла в Одессе
Звезда «Квартета И» и актер фильма «День выборов» Ростислав Хаит потерял мать. Женщина внезапно скончалась в Одессе, сообщает Voice.
Юлии Ефимовны не стало 12 августа. Она на год пережила сына Евгения и на полгода — мужа Валерия Исааковича.
Родные женщины поделились ее архивными снимками.
«Просто посмотрите, какая она была — легкая, остроумная, молодая и очень красивая…» — написали они в соцсети.
Память Юлии Ефимовны почти и экс-возлюбленная Ростислава Хаита, актриса Ольга Рыжкова. По ее словам, мать актера была «легкой, страстной и спокойной», в ней было много «харизмы и элегантности».
21 января 2024 года Ростислав Хаит потерял старшего брата Евгения. Тот скончался в результате сердечного приступа. Ему было 58 лет. Затем умер и отец актера — Валерий Исаакович.
