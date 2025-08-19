Мать звезды «Квартета И» Ростислава Хаита неожиданно умерла в Одессе

Юлии Ефимовны не стало 12 августа. Она на год пережила сына Евгения и на полгода — мужа Валерия Исааковича.

Родные женщины поделились ее архивными снимками.

«Просто посмотрите, какая она была — легкая, остроумная, молодая и очень красивая…» — написали они в соцсети.

Память Юлии Ефимовны почти и экс-возлюбленная Ростислава Хаита, актриса Ольга Рыжкова. По ее словам, мать актера была «легкой, страстной и спокойной», в ней было много «харизмы и элегантности».

21 января 2024 года Ростислав Хаит потерял старшего брата Евгения. Тот скончался в результате сердечного приступа. Ему было 58 лет. Затем умер и отец актера — Валерий Исаакович.

