Мать основателя группы «Ласковый май» подала иск к вдове Шатунова

Сначала иск направили в Савеловский суд, но затем его передали в Дорогомиловский суд. Это сделали в соответствии с правилами подсудности. Мотивы, по которым Кузнецова просит отменить завещание Шатунова, не раскрываются.

Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы принял к рассмотрению иск продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, где ответчики — вдова певца Юрия Шатунова Светлана и их дети — Дэннис и Эстелла. Он потребовал отменить завещание певца.

Это не первая попытка продюсера отстоять собственные интересы через суд. До этого арбитраж отказал ему в иске о правах на песни поп-группы, которые автор Сергей Кузнецов при жизни передал Юрию Шатунову. В этом деле ответчиком тоже была вдова певца, а третьим лицом — мать Кузнецова.

49-летний Шатунов скончался летом 2022 года от обширного инфаркта, а через несколько месяцев умер автор многих хитов «Ласкового мая» Кузнецов. Их смерть оставила после себя не только творческое наследие, но и юридические споры.