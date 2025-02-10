Мастер-класс и концерт с участием известных российских музыкантов прошли в Клину

В субботу, 8 февраля, Всероссийская виолончельная академия провела мастер-класс и концерт с участием известных российских музыкантов. Любители классической музыки получили возможность вживую услышать произведения от лучших исполнителей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Преподавателем мастер-класса выступил виолончелист, создатель и руководитель виолончельного квартета им. Растрелли («Rastrelli Cello Quartet») Кирилл Кравцов. Участниками мастер-класса стали как начинающие музыканты, так и более опытные исполнители из музыкальных учебных заведений Подмосковья.

Кульминацией мероприятия стал концерт, в котором выступили виолончелист, лауреат международных конкурсов и участник мастер-классов I Всероссийской виолончельной академии Тихон Евланов, виолончелист, лауреат международных конкурсов и участник мастер-классов II Всероссийской виолончельной академии Илья Михайлов и пианист Виталий Егоров. Прозвучали произведения К. Сен-Санса, И. Брамса, Р. Шумана, Ф. Шуберта, Е. Цимбалиста, Г. Кассадо и П. Чайковского.

Всероссийская виолончельная академия уже третий год продолжает свою миссию по популяризации виолончельного искусства и развитию музыкального образования в России.

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