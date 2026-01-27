Мастер-класс для детей и взрослых пройдет 31 января в парке «Взлет» в Домодедове

Мастер-класс для жителей и гостей Домодедова состоится 31 января с 12:30 до 13:00 в парке «Взлет» у кафе Gate 88, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парках Домодедова продолжается серия тематических мероприятий, включающая спортивные тренировки, творческие мастер-классы, образовательные лекции и семейные развлечения.

31 января в парке Взлет для жителей и гостей города проведут мастер-класс. Тема занятия определяется за несколько дней до мероприятия — это могут быть изготовление открыток, поделки в технике оригами, создание значков или брелоков. Принять участие могут люди любого возраста, однако особенно интересны творческие мастер-классы для детей от 5 до 12 лет. Занятие пройдет на свежем воздухе у кафе Gate 88.

В парках Домодедова также регулярно проходят активные тренировки, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, образовательные лекции, детские игровые программы, туристические прогулки, вечерние развлекательные мероприятия, спектакли, галереи, настольные игры и клубные встречи. Программа формируется так, чтобы каждый житель мог выбрать интересное и полезное занятие в удобный день недели. Парки остаются комфортной площадкой для общения, семейного отдыха и развития городских инициатив.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.