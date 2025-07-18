Машков объяснил, почему перестал рассматривать предложения сняться в кино

Машков заявил, что больше не снимается в кино из-за отсутствия времени

Российский кинематограф потерял народного артиста России, актера театра и кино Владимира Машкова в качестве исполнителя ролей в фильмах и сериалах. Сам Машков заявил, что перестал сниматься в кинолентах из-за отсутствия времени, сообщает Сайт MK.Ru .

«Я даже не рассматриваю приглашения (сняться в кино — ред.). Все это позади», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Машков.

Народный артист России признался, что в настоящее время постоянно занят театральными постановками, игрой на сцене, а также работой в Союзе театральных деятелей России, где является руководителем.

На данный момент Машков вместе с коллегами по цеху готовятся к важной дате — 17 августа. В этот день исполнилось бы 90 лет актеру, режиссеру Олегу Табакову.