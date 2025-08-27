Мариинский театр сообщил о смерти оперного солиста Сергея Алексашкина

В возрасте 73 лет скончался народный артист России Сергей Николаевич Алексашкин. Мариинский театр, где певец проработал 36 лет, выразил соболезнования близким артиста в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» .

За свою долгую карьеру Алексашкин исполнил более 40 оперных партий. Зрители во многих странах высоко ценили его глубокий бас, особенно ярко звучавший в русских операх. Коллеги отмечают не только вокальное мастерство артиста, но и его выдающийся драматический талант.

Заслуженный артист РСФСР умел находить уникальный подход к каждой роли, демонстрируя исключительное искусство перевоплощения. Он выступал на мировых сценах, включая престижные театры Метрополитен-опера, Ла Скала и Ковент-Гарден.

Артист побывал с гастролями в разных уголках планеты — от Японии и Южной Кореи до США и Австралии. В его творческой биографии значатся выступления в оперных театрах Вашингтона, Рима, Гамбурга, а также в Королевской опере Стокгольма и Финской национальной опере. Певец также давал концерты в ведущих европейских залах и работал с самыми влиятельными дирижерами современности.

«Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича, его коллегам и друзьям. <…> О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении театра.