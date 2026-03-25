MARGO призналась, что из-за загруженности в декабре не обсудила кавер с Колдуном

Певица MARGO заявила, что не хотела обидеть Дмитрия Колдуна кавером на песню «Дай мне силу» и сожалеет, что он отказался слушать ее версию, сообщает Газета.ru .

По словам артистки, она не успела лично обсудить выпуск трека с Дмитрием Колдуном из-за плотного графика в декабре и подготовки к шоу Евгения Плющенко. Юридические вопросы использования композиции команда передала специалистам.

«Декабрь был очень напряженным, и из-за сжатых сроков подготовки к шоу Евгения Плющенко я ничего не успевала. От идеи до исполнения песни у нас было всего 1,5 недели! Безусловно, в идеальных условиях я бы предпочла лично обсудить использование композиции с автором. Но чтобы все успеть, все юридические моменты относительно прав на песню я поручила профессионалам. К сожалению, у меня физически не хватило времени на личный контакт с Димой. Я понимаю его реакцию, и мне жаль, если эта ситуация оказалась для него неприятной», — поделилась певица.

MARGO подчеркнула, что не собиралась задевать коллегу и рассчитывает, что он все же услышит кавер.

«Я ни в коей мере не хотела его задеть, наоборот, я дала его творчеству новую жизнь. Это же здорово! Я надеюсь, в конечном итоге он услышит трек, и он ему понравится. Но даже если нет, я искренне верю, что главное — это положительные комментарии слушателей», — заявила MARGO.

Ранее Дмитрий Колдун сообщил, что с ним не обсуждали выпуск кавера, поскольку права на песню принадлежат Филиппу Киркорову. После релиза директор артиста заявил, что певец не стал слушать трек и отказался от комментариев.

