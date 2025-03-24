Марат Башаров собрал 827 штрафов на своем Lexus LX 570 за три года

Нарушения накопились за период с января 2022 года по март 2025. Ездил Башаров на своей машине Lexus LX 570. Известно, что за прошлый год актер собрал 386 штрафов. На данный момент они считаются погашенными.

За последние три года 731 раз Башаров привлекался за превышение скорости, 69 раз — за несоблюдении требований знаков или разметки, 18 раз — за неправильный парковку, 5 — раз за проезд на красный сигнал светофора.

Также сообщается, что в 2012 году актера уже лишали водительских прав из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. В крови звезды было обнаружено 0,2 промилле алкоголя. На год и восемь месяцев Башаров был лишен водительского удостоверения.