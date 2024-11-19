«Максимально непростое решение»: Оксимирон* отменил все концерты на год

Рэпер Оксимирон* отменил все концерты на ближайший год

Из-за состояния здоровья рэпер Оксимирон* (Мирон Федоров) отменил все концерты на предстоящий год, сообщает Baza .

Тур артиста планировали начать в марте следующего года. Первый концерт должен был пройти в Брюсселе, а последний — в мае в Софии. Но за полгода до его начала выступления перенесли на 2026 год.

«Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на понимание», — сказал Оксимирон*.

Рэпер добавил, что даты нового тура назовет позднее.

В мае этого года МВД РФ объявило Оксимирона* в розыск. На него заведено уголовное дело.

*Внесен в реестр иноагентов.