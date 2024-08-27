Лолита восхитилась необычным поступком Чеботиной на конкурсе «Новая Волна»

Известная российская исполнительница Лолита Милявская с восторгом отозвалась о выступлении Люси Чеботиной на конкурсе «Новая Волна» в Сочи. По словам Лолиты, молодая артистка продемонстрировала высокий профессионализм и смелость, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как рассказала Милявская, она с интересом наблюдала за номером Чеботиной через мониторы. Певица исполнила кавер-версию песни Лолиты «Пошлю его на», а во время выступления даже отрезала прядь своих волос.

По словам Лолиты, ее поразил поступок Чеботиной. Она вспомнила, что во время пандемии сама проделывала нечто подобное, когда ее наращенные волосы сильно отросли. Однако Чеботина подготовилась заранее, заметила Милявская. У певицы были ножницы, и во время динамичного номера их использование было опасно.

«Я восхищаюсь ее смелостью и профессионализмом!» — заявила Лолита.

Чеботина согласовала с Милявской использование кавер-версии, прислала ее до премьеры, а после выступления подарила ей большой букет цветов.