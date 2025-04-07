Любой россиянин может принять участие в акции «Услышать Победу»

В преддверии 80-летия Великой Победы над фашизмом реализуется уникальный проект, позволяющий погрузиться в атмосферу исторического мая 1945 года. Любой желающий россиянин может стать участником акции «Услышать Победу», сообщается в Telegram-канале «80 лет Великой Победе» .

На протяжении двух месяцев, с 15 марта и до 15 мая, у каждого гражданина есть возможность соприкоснуться с живыми свидетельствами победного времени. Для этого достаточно набрать бесплатный номер 8 (800) 200-0905.

На горячей линии россияне могут услышать голоса тех, кто был непосредственным участником великих событий. В коллекции архивных записей — исторические моменты: легендарный диктор Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Жуков выступает во время подписания капитуляции. Еще можно услышать уникальные воспоминания Лидии Овчаренко — регулировщицы, находившейся в тот памятный день у стен Бранденбургских ворот.

Акция распространяется на все регионы страны, в ней принимают участие главный государственный киноархив страны и крупнейший телекоммуникационный оператор — компания «Ростелеком».

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.