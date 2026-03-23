Лизание Байкала оттолкнуло: волгоградцы не раскупают билеты на концерт SHAMAN

В Волгограде слабо продаются билеты на концерт Ярослава Дронова (SHAMAN), который запланирован на 24 апреля. По данным билетного оператора, реализована примерно четверть мест, сообщает novostivolgograda.ru .

Продажи стартовали в начале января, однако значительная часть мест до сих пор свободна. Судя по схеме зала, заняты в основном кресла у сцены и в центральной части.

Свободные места остаются как в первых рядах, так и в середине и в конце зала. При этом среди купленных билетов есть и дорогие — стоимостью около 9 тыс. рублей.

Концерт запланирован на 24 апреля в «Экспоцентре». Цены на билеты варьируются от 2,5 до 10 тыс. рублей. Информация о возможной отмене выступления не поступала.

2025 год ознаменовался полным аншлагом на концерте SHAMAN в Волгограде. Причины нынешней низкой активности по продаже билетов остаются неясными: возможно, дело в финансовых затруднениях аудитории, или же интерес к артисту ослабевает. Не исключено, что причиной тому стало объявление о том, что Ярослав отмечает «30 лет на сцене», указанное в рекламных материалах.

Хотя артист получил широкую известность всего пару лет назад, ему 34 года, и он не стесняется отсчитывать старт своей карьеры с самого детства. Подобное заявление уже вызвало волну критики и насмешек в социальных сетях.

Судя по реакциям в СМИ, недавние действия исполнителя оттолкнули часть его аудитории. Показательным примером стало видео, опубликованное в феврале, где певец, облизывая лед на Байкале, имитирует страстный поцелуй, сопроводив ролик шутливой пометкой «18+». Сам SHAMAN объяснил этот поступок как проявление личной свободы, отметив, что патриотизм не должен быть ограничен строгими рамками.

