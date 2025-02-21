Летом в Кузбассе пройдет семейный научно-популярный фестиваль «Динотерра»

Фестиваль «Динотерра» будет проходить в Кузбассе с 27 по 29 июня

С 27 по 29 июня в деревне Шестаково Чебулинского округа Кузбасса пройдет семейный научно-популярный фестиваль «Динотерра». Мероприятие получит федеральную поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В этом году, помимо привычных развлекательных и образовательных зон, гостей ждет научно-технологическое шоу, а также интеллектуально-соревновательный квест под названием «Эпохальные игры разума». Это трехдневный марафон, включающий логические задачи, креативные испытания и командные соревнования. В последний день фестиваля будет объявлен победитель эпохи динозавров — участник или команда с наилучшими результатами.

Министр туризма Кузбасса Елена Латышенко рассказала, что в 2025 году «Динотерра» состоится уже в четвертый раз, и с каждым годом количество участников растет. По ее словам, это свидетельствует о том, что Кузбасс становится не только местом для всесезонного туризма, но и центром научного притяжения. А наука, как известно, объединяет разные поколения, добавила Латышенко. Концепция большого семейного мероприятия выделяет фестиваль и является его дополнительным конкурентным преимуществом, убеждена она.

«Мы гордимся, что такие мероприятия проходят на нашей кузбасской земле», — заключила Латышенко.

Как обычно, на главной сцене будут выступать ученые, поскольку организаторы уверены, что их востребованность должна быть на уровне рок-звезд. Фестиваль также порадует гостей музыкальными номерами популярных исполнителей.

Фестиваль «Динотерра» каждый год устанавливает новые рекорды. В прошлом году его посетили 76 тысяч человек, а годом ранее — 64 тысячи. В 2025 году наряду с участниками из стран СНГ ожидаются гости из Индии и иностранные студенты, обучающиеся в Кузбассе.