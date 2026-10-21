Лерчек 1,5 месяца не встает с постели из-за рака

Страдающая раком блогер Валерия Чекалина (Лерчек) на протяжении последних полутора месяцев практически не поднимается с постели. Об этом в Мосгорсуде при рассмотрении апелляции на свой приговор сообщил ее бывший муж Артем, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина обратился к суду с просьбой принять во внимание критическое состояние здоровья матери общих детей, а также тот факт, что на его собственном попечении сейчас остаются трое несовершеннолетних.

Чекалин 13 апреля получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима вместе с назначением штрафа в размере 194 млн рублей. Сторона защиты сразу объявила о подаче апелляционной жалобы, а также опубликовала предсудебное видеообращение осужденного. В нем он отверг вину в инкриминируемых преступлениях.

Уголовное разбирательство в отношении самой Валерии Чекалиной возобновили 24 июля. Первое судебное заседание состоялось 30 июля, а уже на следующий день, 31 июля, прошли прения и оглашение вердикта. Суд назначил блогеру пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 млн рублей.

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