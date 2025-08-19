Легендарный французский DJ Snake выступит в Москве в сентябре

Крупнейшее событие в мире электронной музыки «Портал 2030–2050» пройдет в Москве с 29 августа по 14 сентября. На площадке кинозавода «Москино» выступит дважды номинант на премию «Грэмми» и обладатель MTV Video Music Awards DJ Snake, сообщает пресс-служба мероприятия.

Он является одним из самых прослушиваемых диджеев на Spotify. Музыкант известен своим смелым смешением жанров и культурных кодов. В этом году он установил рекорд, распродав за три минуты 100 тыс. билетов на свое шоу, которое прошло на двух крупнейших концертных площадках Франции — «Стад де Франс» и «Аккор Арена». Также DJ Snake — первый в истории артист, выступавший на Триумфальной арке в Париже.

Его концерт в Москве запланирован на 5 сентября. В этот день площадка кинозавода «Москино» превратится в настоящий танцпол. На «Портале 2030–2050» диджей сыграет эксклюзивный сет, включающий как абсолютно новые треки, так и хиты, набравшие более 13 млрд прослушиваний на Spotify.

DJ Snake прославился благодаря таким композициям, как Lean On, Let Me Love You, Turn Down for What и Taki Taki. Треки покоряли мировые чарты, включая топ-10 Billboard Hot 100, много раз.

Также 5 сентября гости познакомятся с греческим диджеем и продюсером Velvet Mode, которые сыграет для них свои хиты. Он прославился благодаря сочетанию жанров старой и новой школ. Музыкант также участвовал в крупнейших фестивалях Tomorrowland и ADE.

Программа «Портала 2030–2050» представлена на сайте проекта. Событие пройдет в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Всего перед посетителями выступят 110 известных диджеев из 12 стран мира. Кроме того, в рамках мероприятия состоится K-POP программа. Вход бесплатный.

Форум «Территория будущего. Москва 2030»проходит в рамках проекта «Лето в Москве» с 1 августа по 14 сентября. Ознакомиться с его мероприятиями можно на официальном сайте: moscow2030.mos.ru.