Легендарный дуэт t.A.T.u. воссоединился на сцене московского клуба

Участницы t.A.T.u. впервые за 15 лет выступили с сольным концертом

В Москве состоялось воссоединение культового поп-дуэта t.A.T.u.: Юлия Волкова и Лена Катина дали первый за 15 лет совместный концерт на площадке Tau, сообщает РИА Новости .

Группа исполнила главные хиты, включая «All The Things She Said», «Нас не догонят», «30 минут» и композицию «Не верь, не бойся, не проси», с которой коллектив занял третье место на «Евровидении-2003».

Выступление завершилось бисом с повторным исполнением легендарного «All The Things She Said».

Основанный в 1999 году дуэт получил мировое признание, а после распада в 2011 году впервые воссоединился в 2022 году для выступления в Минске.