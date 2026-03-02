Легендарная рок-группа «Земляне» выступила в трех городах

Гастрольный тур легендарной рок-группы «Земляне», стартовавший в Москве в начале февраля, продолжился серией концертов на юге страны. Коллектив встретился с поклонниками в трех российских городах, и каждое выступление стало отдельной историей, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

26 февраля музыканты вышли на сцену в Ростове-на-Дону и сразу зажгли публику. Слушатели встречали группу аплодисментами и подпевали с первых аккордов — зал буквально вибрировал от энергии музыки. Известные хиты взрывали пространство насыщенным рок-звучанием, а поклонники несколько раз просили исполнить любимые песни на бис.

Следующий концерт, полный драйва, прошел 27 февраля в Новочеркасске. На протяжении всего выступления музыканты общались с публикой и наблюдали, как разные поколения поют вместе с ними. Слушатели встретили группу очень тепло, а для некоторых этот вечер обрел особый смысл. Во время исполнения песни «Боже» один из поклонников прямо в зале сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

Завершился тур выступлением в Краснодаре 28 февраля. Здесь коллектив встретили особенно эмоционально: люди восторженно хлопали и долго не отпускали музыкантов со сцены. Каждый концерт был полон адреналина и оставил след в памяти слушателей. Зрители не просто наслаждались живым исполнением — они забывали о времени и полностью погружались в ритм зала.

«Мы очень рады, что приехали в эти города и увидели наших зрителей. Особенно значимо было встретиться с участниками СВО и их семьями. Мы получили море положительных эмоций. Всегда ценно, когда зрители на твоей волне: подпевают известным хитам, с любовью принимают новые композиции. Для нас это важно, потому что именно на концертах мы проверяем новые песни. Очень приятно, что слушатели приняли их с первого раза — значит, мы на правильном пути. Мы старались сделать все, чтобы люди, пришедшие на выступления, остались под хорошим впечатлением. И у нас это получилось», –рассказали музыканты из группы «Земляне».

Гастрольный тур продолжается. Уже 1 апреля коллектив выступит в Санкт-Петербурге, где поклонников вновь ждет встреча с любимыми песнями и живым звучанием легендарной группы.