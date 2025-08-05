Легендарная актриса и певица Джейн Морган скончалась в хосписе

Как рассказали родные звезды, она умерла во сне по естественным причинам.

Джейн Морган (имя при рождении — Флоренс Кэтрин Карриер) родилась 3 мая 1924 года в Ньютоне. Сначала она выступала в ночных клубах и ресторанах. В 1948 году ее пригласил французский импресарио Бернард Хильда, и она поехала в Париж, где стала известной и как певица, и как участница телешоу.

Морган вернулась в Нью-Йорк, а в 1956 году выпустила дебютный альбом «Американская девушка из Парижа». Визитной карточкой артистки стала композиция Fascination, которую она выпустила в 1957 году. Эта песня прозвучала в фильме «Любовь после полудня», где главные роли сыграли Одри Хепберн и Гэри Купер.

Всего певица записала около 40 альбомов. Она исполняла свои композиции на пяти языках, что сделало ее международной звездой. Еще она снялась в десятке фильмов и сериалов. А 6 мая 2011 года Морган получила 2439-ю звезду на Аллее славы в Голливуде.

У артистки была неоднозначная личная жизнь. В 1965 году Морган вышла замуж за продюсера Джерри Вайнтрауба, который был младше нее на 13 лет. Они удочерили трех девочек, а также воспитывали сына продюсера от первого брака. Супруги расстались в 1980-х годах, но не развелись. Вайнтрауб скончался в 2015 году.