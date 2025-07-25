Легенда кантри Томми МакЛэйн ушел из жизни

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Автор «Sweet Dreams», скончался на 86-м году

Американский певец Томми МакЛэйн, прославившийся исполнением кантри-баллады Sweet Dreams, скончался на 86-м году жизни, сообщает ТАСС .

Телеканал KSLA сообщил о его смерти со ссылкой на близких артиста.

«Он мирно ушел утром 24 июля 2025 года в возрасте 85 лет», говорится в заявлении семьи.

МакЛэйн вошел в историю музыки благодаря кавер-версии песни Дона Гибсона, которая в 1966 году заняла 15-е место в чарте Billboard и стала визитной карточкой исполнителя.

В 2007 году его вклад в культуру был отмечен включением в Зал музыкальной славы Луизианы. Поклонники и коллеги вспоминают МакЛэйна как артиста, чей голос навсегда останется символом золотой эры кантри.