Ледовый спектакль «Чемпионы» состоится в Зарайске 12 января

12 января Зарайск снова станет свидетелем захватывающего ледового шоу, которое уже успело полюбиться зрителям. В этот день на льду выступят знаменитые фигуристы в ярком театрализованном представлении, созданном талантливым постановщиком Ильей Авербухом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это уникальное событие пройдет в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» и подарит зрителям незабываемые эмоции и волшебные моменты.

На льду зрителей порадуют не только опытные фигуристы, но и финалисты популярного телепроекта «Народный ледниковый». Они станут частью захватывающей истории, где фигурное катание соединяет спорт и искусство. Зрителей ждут великолепные номера, яркие костюмы и захватывающие эмоции, которые невозможно передать словами.

Ледовое шоу состоится в Зарайском центральном парке культуры и отдыха. Начало представления запланировано на 16:30. Возрастные ограничения: 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.