Ледяной апокалипсис: храм под Калугой подвергли риску ради съемок сериала

Жители калужского села боятся за храм, который в мороз облили водой ради съемок

Жители села Нижние Подгоричи в Калужской области пожаловались на то, что ради съемок сериала «Жуки» местный старинный храм в мороз облили водой из пожарной машины, чтобы создать эффект ледяного дождя. По их мнению, это могло навредить строению, сообщает «Подъем».

В администрации населенного пункта отметили, что съемки были заранее согласованы. Власти заявляют, что команда сериала, наоборот, помогает в восстановлении храма. Так, например, съемочная бригада отремонтировала обрушившуюся стену и участок дороги.

«Дирекция картины все свои действия согласовала с епархией. Там нет ничего такого, они никакого ущерба своими действиями не причиняют», — заявили в администрации.

Сериал «Жуки» снимают в селе уже несколько лет. В администрации отметили, что храм «несет большую культурную ценность», потому власти следят за процессом съемок.

Деревянную церковь Николая Чудотворца в Нижних Подгоричах возвели в 1863 году. В 1907 году храм перестроили в кирпичный. В 1935 году церковь была закрыта, верхние ярусы разрушены. Сейчас она не функционирует. Храм не включен в список объектов культурного наследия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.