Лариса Долина впервые дала показания по делу о продаже квартиры

В рамках уголовного разбирательства о мошеннической схеме, связанной с недвижимостью в Хамовниках, певица Лариса Долина впервые выступила в роли потерпевшей, дав свои свидетельские показания, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Московской области .

Слушание по делу о продаже квартиры проходило за закрытыми дверями. Долина участвовала в процессе дистанционно, посредством видеосвязи с Хамовническим судом, само дело находится в юрисдикции Балашихинского суда.

«Согласно обвинению, фигуранты осуществили хищение денежных средств путем обмана на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей», — говорится в сообщении судов.

В отношении одной из обвиняемых выдвинуты обвинения в хищениях в особо крупном размере, а также в попытке совершения аналогичного преступления. Другим фигурантам дела инкриминируют мошенничество.

По завершении судебного заседания 70-летняя певица предпочла избежать встречи с прессой и покинула здание через служебный выход, не ответив ни на один вопрос журналистов, сообщает SHOT.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Долина стала мишенью для масштабной аферы. В результате действий злоумышленников она лишилась столичной квартиры, переведя вырученные средства неизвестным лицам после нескольких месяцев целенаправленной обработки.

Новой владелицей жилья стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, трудоустроенная в московской фирме, специализирующейся на инжиниринге и консалтинге. В марте 2025 года право собственности на квартиру было восстановлено в пользу Долиной.

Ранее юрист Андрей Алешкин заявил, что покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, скорее всего, сможет взыскать с нее 112 млн рублей.

