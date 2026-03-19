Лариса Долина рассказала о желании вернуться в места, где жила раньше

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что мечтает найти время и посетить места, где когда-то жила, сообщает РИА Новости .

По словам певицы, у нее много любимых локаций и в Москве, и в Санкт-Петербурге, но из-за плотного графика не получается туда выбраться. Чаще всего она приезжает лишь на один день: утром прибывает, вечером дает концерт, после чего отправляется дальше.

«Я очень надеюсь, что когда-нибудь выкрою время, приеду и посещу свои любимые места — например, место, где я жила когда-нибудь», — заявила артистка.

Ранее свыше 50 зрителей покинули концертный зал в Санкт-Петербурге после появления на сцене певицы Ларисы Долиной.

