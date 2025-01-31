Лаптев ответил, как совмещал творчество с работой на посту советника президента

С детства Лаптев мечтал стать певцом и работать в Кировском театре. Первые шаги на сцене он сделал в младенчестве, когда его отец, оперный певец Константин Лаптев, завершал свою карьеру.

Юрий также вспомнил свое образование — счастливое детство и обучение в школе на улице Мира в Ленинграде, а затем — Ленинградскую консерваторию, где он учился у своего отца. Это было сложно, но позволило избежать многих ошибок. Отец учил его дисциплине и технике, что стало основой его вокальной карьеры.

Первым местом работы Юрия стал Научно-исследовательский институт земной коры, где он подрабатывал, ухаживая за девушкой, пока не поступил в консерваторию. Он с гордостью вспомнил, как вскоре начал преподавать и работать в Кировском театре, который всегда оставался для него родным, несмотря на успехи в других театрах, таких как Большой и Метрополитен-опера.

Лаптев рассказал о своем опыте в театре и о том, как работа советником президента обогатила его понимание страны. Он подчеркнул важность сохранения творческой жизни, даже находясь на государственной службе. Этот уникальный опыт открыл ему новые горизонты и позволил глубже понять свою страну.

«При приеме на работу (президент России - ред.) Владимир Путин сказал мне, чтобы я не бросал творческую жизнь. Я был чиновником и в то же время оставался артистом <…> Я никогда бы не узнал, что такое Россия, если бы не побывал на такой должности», — заключил артист.