«Квартирное дело» Ларисы Долиной заставило ее отключить комментарии

Российские знаменитости разделились на два лагеря. Часть из них поддерживает Ларису Долину, другие же настроены негативно. В социальных сетях также наблюдается агрессивная критика в адрес певицы. Похоже, что никто из представителей шоу-бизнеса в последнее время не сталкивался с таким объемом негативных комментариев.

«Похититель новоселья» — пожалуй, самый безобидный эпитет в адрес звезды.

На фоне активной критики в онлайн-пространстве и отказов людей от билетов на ее выступления артистка приняла решение отключить комментарии.

Известно, что Лариса Долина активно пользуется социальными сетями, регулярно публикуя свежие посты на своих страницах. Однако после решения кассационного суда в ее пользу число негативных комментариев в ее адрес возросло многократно.

Она нашла способ оградиться от негатива. Неожиданно для всех артистка решила отключить функцию комментирования под своими публикациями. Ранее она никогда не прибегала к подобной мере.

Таким образом певица попыталась защитить себя от шквала негативных комментариев, которые после скандального дела массово появляются под видеороликами с участием звезды. Тем не менее, этот шаг не оказал влияния на общественное мнение о ней.

