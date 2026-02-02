Всеобщая любовь к кошкам в России говорит об отзывчивости и сердечности ее населения. Именно так народный артист России Дмитрий Куклачев объяснил лидерство России в мировом рейтинге любителей «мурлык», сообщает Life.ru .

«Рейтинг — это, конечно, сухие цифры, но если мы возьмем такую особенность нашей страны, как душевность и любовь, которая просто окутывает всех жителей этой прекрасной земли, то кошка как раз является тем инструментом, который помогает и сплачивает семьи, и сплачивает души», — сказал Куклачев.

По мнению Куклачева, этот факт еще раз подчеркивает, что россияне и вся страна в целом представляют собой самый гуманный и справедливый элемент в мировой системе и в жизни в целом, ведь кошка сопровождает человека уже более 35 веков.

Артист также высказался о способах охраны животных за рубежом. Он подверг критике европейское законодательство, которое, по его словам, ограничивает взаимодействие кошки и человека и ведет к «полному исчезновению животного».

Куклачев подчеркнул, что в этих странах почти нет бродячих животных, однако это достигается жесткими условиями содержания и высокими налогами. По его мнению, всплеск интереса к кошкам в России является поводом для гордости и подтверждением того, что кошка остается важной частью каждой семьи.

