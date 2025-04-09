Кристина Асмус опровергла, что ее выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф»

Актриса Кристина Асмус назвала клеветой заявления Mash о том, что ее якобы со скандалом изгнали со съемочной площадки сериала «Склиф». Там 36-летняя артистка играет главную роль.

«Это клевета. Берегите себя», — написала Асмус в своем Telegram-канале.

До этого Mash писал, что, якобы, Асмус отстранили от участия в сериале, поскольку она «создала токсичную атмосферу, угрожающую процессу». Актриса, как сообщалось, «не пыталась найти общий язык с коллегами, занималась затягиванием смен, требовала изменить сценарий.

За последнее Асмус «просила указать ее в титрах в качестве креативного продюсера».

Еще сообщалось, что в конце прошлого года Асмус травмировалась. На съемки актриса якобы не приходила, но зато отправилась на отдых на Мальдивы.